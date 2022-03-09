Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı

09.03.2022 13:18

Son dakika gündem haberi... ANKARA ve çeşitli illerde 9 kuyumcu esnafını 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA ve çeşitli illerde 9 kuyumcu esnafını 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmayla Ankara, Antalya, Konya, Uşak ve Batman'da 9 kuyumcu esnafının 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla 5 milyon lira dolandırıldığını tespit etti. Ekipler, 7 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından şüphelilere yönelik Ankara, Antalya ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve atölye olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 40 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş sahte fatura, altın yapımında kullanılan malzemeler, 1 bilezik yapma aparatı, 2 büyük oksijen tüpü ve altın eritmek için kullanılan kimyasal sıvılar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

KİRALADIKLARI DÜKKANLARIN KİRASINI DA ÖDEMEMİŞLER

Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin güven kazanmak için halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi yerlerde iş yeri kiraladığı ve kuyumcu dükkanına çeşitli ürünler almak istediklerini belirterek, bölgede bulunan kuyumcu esnafıyla tanıştıkları ve güven kazandıktan sonra 700 bin lira değerinde altın alıp 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altın ile ödeme yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kiraladıkları dükkanların kirasını ödemeden kaçtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve detaylı mesleki bilgilere sahip olduğu öğrenilen çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerini 'vurgun' olarak kodladıkları belirlendi.

Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı

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Antalya, Kuyumcu, Batman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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