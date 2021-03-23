Ankara merkezli 3 ilde 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 3 ilde 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı kararı
23.03.2021 09:57
ANKARA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5'i aktif öğretmen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5'i aktif öğretmen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 5'i aktif görevde olan öğretmen 13 şüphelinin ByLock kullandığı belirlendi. Kapatılan Bankasya kayıtları ve aleyhe beyanları bulunan şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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