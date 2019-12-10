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Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
6 saat önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki kurumda görev yapan, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara ile birlikte Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanda operasyonlarda şüphelilerden 5'i yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
ANKARA,
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