Ankara merkezli 3 ilde 'fuhuş' operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika
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Ankara merkezli 3 ilde 'fuhuş' operasyonu: 28 gözaltı

22.02.2022 17:39
Ankara merkezli 3 ilde 'fuhuş' operasyonu: 28 gözaltı

ANKARA merkezli 3 ilde, 22 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28 kişi, eş zamanlı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 3 ilde, 22 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28 kişi, eş zamanlı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ve yer temin edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalar sonrası 28 şüpheli ile fuhuşa zorlanan 22 kadın, tespit edildi. Şüphelilerin 8 ev ile 1 iş yerini fuhuş yeri olarak kullandıkları belirlendi. Polatlı merkezli Eskişehir ve Mersin'de bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 22 kadın da kurtarıldı. Eskişehir ile Mersin'de yakalanarak Polatlı'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı Başkent merkezli fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polatlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 3 ilde 'fuhuş' operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 3 ilde 'fuhuş' operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika
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