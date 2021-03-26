Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik "Yarasa Kız Operasyonu"nda 115 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik "Yarasa Kız Operasyonu"nda 115 zanlı yakalandı

26.03.2021 10:05

Son dakika haberi... Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yarasa Kız Operasyonu"nda fuhuş amacıyla anlaştıkları kişileri gasbettikleri öne sürülen 115 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yarasa Kız Operasyonu"nda fuhuş amacıyla anlaştıkları kişileri gasbettikleri öne sürülen 115 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir grubun günübirlik kiralık ev, otel/pansiyon gibi konaklama yerlerinde fuhuş için anlaştıkları kişileri gasbettiklerini belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "yağma, nitelikli dolandırıcılık" ve "fuhuş" suçlarından zanlıların yakalanması için Ankara, Iğdır ve Antalya'da "Yarasa Kız" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 82'si kadın olmak üzere 158 şüphelinin kimlik ve adresi belirlendi.

Operasyonda 121 adreste 115 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik Yarasa Kız Operasyonu nda 115 zanlı yakalandı
Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik Yarasa Kız Operasyonu nda 115 zanlı yakalandı
Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik Yarasa Kız Operasyonu nda 115 zanlı yakalandı
Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik Yarasa Kız Operasyonu nda 115 zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde gasp çetesine yönelik 'Yarasa Kız Operasyonu'nda 115 zanlı yakalandı - Son Dakika


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