Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu
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Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Ankara merkezli 3 ilde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Ankara merkezli 3 ilde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Ankara, Mardin ve Ağrı'da 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 112,5 litre sahte içki, 16 litre etil alkol, 27 bin 732 kaçak zayıflama hapı, 7 bin 446 cinsel içerikli ürün, 2 bin 800 vitamin hapı, bir ruhsatsız av tüfeği ve ürün paketlemede kullanılan 4 bin 397 alet edevat ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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