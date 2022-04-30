Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika

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Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

30.04.2022 13:29
Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyonANKARA merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde birçok kişiyi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, dolandırdığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

ANKARA merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde birçok kişiyi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, dolandırdığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Hesaplarında 20 milyon TL'lik para hareketi tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezli Adana ve Mersin'de belirlenen 9 şüpheliye yönelik saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Dijital materyallerin incelenmesinde; 'öğretmenden şikayetler', 'hakkında şikayet var', 'telif hakkı ihlali' ve 'Instagram yardım merkezi' adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı hack paneli tespit edildi. Panelde yapılan incelemede, çok sayıda mağdurun sosyal medya hesap bilgilerinin olduğu görüldü. Ayrıca şüphelilerin telefonlarında 'telif hakki ihlal merkezi', 'Instagram yardım merkezi' gibi isimlerde birçok sahte hesabın açık olduğu ve bu hesaplar ile kullanıcılara mesaj gönderdikleri saptandı. Şüphelilerden birinin gözaltına alınmadan 1,5 saat önce mağduru dolandırdığı da belirlendi.Ülke genelinde birçok kişiyi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında ise 20 milyon TL para hareketi saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon
Ankara merkezli 3 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon
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Kaynak: DHA

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