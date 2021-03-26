Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri gasp eden çete çökertildi. Ankara merkezli 3 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çete üyeleri, 6 ay boyunca takip edildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi. Kadınların, özellikle sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuğu, daha sonra aynı adrese gelen çete üyelerinin tuzağa düşen erkekleri silah zoru ile tehdit edip, darbederek paralarını gasp ettiği tespit edildi. Nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.