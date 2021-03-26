Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

26.03.2021 09:20
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri gasp eden çete çökertildi.

ANKARA'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri gasp eden çete çökertildi. Ankara merkezli 3 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çete üyeleri, 6 ay boyunca takip edildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi. Kadınların, özellikle sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuğu, daha sonra aynı adrese gelen çete üyelerinin tuzağa düşen erkekleri silah zoru ile tehdit edip, darbederek paralarını gasp ettiği tespit edildi. Nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.

115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolisin yaptığı araştırmalar sonunda kimlik ve adresleri belirlenen 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 300 polisin katılımı ile Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında 'yarasa kız' adı verilen kadınların da bulunduğu 115 kişi gözaltına alındı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Iğdır ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler de Ankara'ya gönderildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda kesici delici alet ile cep telefonları ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

Gözaltı, Ankara, Gasp, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor         
09:50
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin         
08:23
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak         
00:21
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 10:27:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei