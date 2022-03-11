Ankara merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ankara merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı

11.03.2022 13:30
Ankara merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2011-2012 yıllarındaki kaymakam adaylığı sınavlarıyla ilgili hakkında beyan bulunan, örgüt içi ankesörlü/ardışık arama kayıtları deşifre edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 14 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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