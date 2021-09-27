Ankara merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.

Gözaltına alınan Tolga C, Gökhan P, Nurten A, Atilla A, Galip Ç. ve Levent G. İstanbul'dan Ankara'ya getirilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında firari kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan zanlılardan Atilla A'nın, Zeytinburnu'nda yaşadığı daireye yapılan polis baskınında yatak odasında bulunan ve doğrudan otoparka inen asansörle kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dairesinden asansörle otoparka inen zanlı burada önlem alan polis ekiplerince gözaltına alındı.