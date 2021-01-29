Ankara merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
29.01.2021 11:37
Ankara merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı Ankara merkezli 34 ilde FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
ANKARA - Ankara merkezli 34 ilde FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 mahrem imam, 35 subay/astsubay, 22 askeri okullardan ilişiği kesilmiş şahıs, 2 emekli subay, 5 görevden ihraç edilmiş astsubay olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 41 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Son Dakika Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Karadeniz'de sular ısındı! ABD'nin savaş gemisi hamlesine Rusya'dan füzeli yanıt Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Sürüklenen cips standının peşinden depar atan esnaf, sosyal medyada gündem oldu Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti