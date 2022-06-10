Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı

10.06.2022 12:50

Ankara merkezli 4 ilde 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 4 ilde 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depolarda sakladıkları kaçak tütünleri sigara haline getiren ve farklı illerden getirdikleri yasa dışı silahları piyasaya süren 2 ayrı suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, örgüt mensuplarının kiraladıkları ev ve iş yerlerinde yevmiyeyle çalıştırdıkları kişilere otomatik sarma makinesi aracılığıyla ürettirdikleri sigaraları iş yerlerine sattıkları belirlendi.

Bunun üzerine suç örgütlerine mensup olduğu belirlenen 23 şüpheliye yönelik Ankara, Ağrı, Batman ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt lideri F.Ş. ve yöneticileri N.T. ve B.B.F'nin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olup bandrolsüz sigara yapımında kullanılan 3 elektrikli sigara sarma makinesi ile 1,5 ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 dolu makaron, 30 bin sahte bandrol, kalaşnikof ve 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların bu yöntemlerle yıllık 30 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.

Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika

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