Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 29 kişi adliyede - Son Dakika

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 aylık çalışma sonucu, Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 192,77 gram bonzai ve eroin, 56 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.