Üye Girişi
Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı

18.02.2022 10:29

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 45 ilde 114 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 45 ilde 114 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 'mahrem sorumlu', FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem sorumlu oldukları anlaşılan 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 'mahrem sorumlu' olmak üzere toplam 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da! Herkesin merak ettiği Sinyor'u canlandıracak!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:07 Minik Kubilay'ın kalbi okulda oynarken durdu! Annenin feryadı: 11 yaşındaydı, nolur yalan olduğunu söyleyin!
09:07 Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement