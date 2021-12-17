Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.