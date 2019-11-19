Son Dakika › Güncel › Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı - Son Dakika
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı
6 saat önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10 aktif 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 11'i, 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:47 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10 aktif 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 11'i, 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda örgütün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde,7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ahmet Davutoğlu, parlamenter sistemi geri getirmek için çalışacak FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı