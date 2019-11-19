Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10 aktif 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 11'i, 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10 aktif 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 11'i, 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda örgütün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde,7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:47 Kaynak: DHA
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