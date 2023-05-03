Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 524 kişi gözaltına alındı

Ankara'da bir basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'na dair yeni bilgiler paylaştı.

524 KİŞİ GÖZALTINDA

Buna göre 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüpheli gözaltına alındı. Soylu, bugün uyuşturucuyla ilgili yapılan en büyük Kökünü Kurutma Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini belirtti.

ŞAFAK BASKINI YAPILDI

Şüphelilerin çok uzun bir süre gerek banka hesaplarının gerek tüm hareketliliklerinin takip edildiğini belirten Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın da yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü kökünü kurutma operasyonunun hem finans ayağı hem de satışlarının liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı. Bu operasyon 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. Ve 524 şüpheli de sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirilmiştir.

"ABD VE AVRUPA PES ETTİ"

Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın birçok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor, Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor.

"UYUŞTURUCU ROTALARINDAN BİRİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Bu tabi, bizim de bu konuda yoğun bir baskı altında olduğumuzun en önemli delillerinden birisidir. Onlar pes etti, biz ise Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu."