Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı

6 saat önce

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandıran çete üyesi 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 25 gözaltı, System.String[]

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandıran çete üyesi 25 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte aramalarla kendini banka görevlisi olarak tanıtarak, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçiren ve bu bilgilerle internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurum prim ödemeleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemelerini yapan dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzelendi. Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Ankara, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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