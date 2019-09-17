Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ gözaltıları
Son Dakika Güncel Haber

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ gözaltıları

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı ve Asya Katılım Bankasındaki mevduatlarını artırdığı belirlenen 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ gözaltıları, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı ve Asya Katılım Bankasındaki mevduatlarını artırdığı belirlenen 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çeşitli kurumların eski çalışanı 35 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı ve zanlıların işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü belirtildi.

Başsavcılığın FETÖ'ye yönelik başka iki soruşturması kapsamında bugün eski emniyet müdürleri, komiserler, polisler ve sivillerin arasında bulunduğu toplam 28 kişinin yakalanması için polis operasyonlar düzenlemişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Kur'an'dan ayetle barış çağrısında bulundu
(Özel) 17 yaşındaki kızı köpek yüzünden acımasızca darp ettiler Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ gözaltıları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]