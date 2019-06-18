Ankara merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 8'i Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8'i Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan, 4'ü Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç personel, 4'ü özel sağlık çalışanı, 2'si Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen toplam 18 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması içi çalışmalar sürdürülüyor.

ANKARA,