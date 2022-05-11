Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu

11.05.2022 22:52

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen "kaçak gelinler" isimli operasyonda 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen "kaçak gelinler" isimli operasyonda 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve bunun karşılığında yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi. Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğinin, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntü de ise dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı görüldü. Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, iyice güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Sahte gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu

YORUMLAR
500
Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı Ankara'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Ankara, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:12 ABD istihbaratı iddia etti: Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
22:05 Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement