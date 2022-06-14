ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
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ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI

14.06.2022 07:11
ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI

ANKARA merkezli 8 ilde, uyuşturucu çetesine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasına ilişkin 'süpürme' operasyonu başlatıldı.

ANKARA merkezli 8 ilde, uyuşturucu çetesine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasına ilişkin 'süpürme' operasyonu başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'süpürme' adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı. 132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
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Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama Narkotik 4 günde yarım milyon insana ulaştı Narkotik 4 günde yarım milyon insana ulaştı
Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI - Son Dakika

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