Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'süpürme' adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı. 132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI - Son Dakika

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