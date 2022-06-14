Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı

14.06.2022 07:27
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili olarak "Süpürme Operasyonu" gerçekleştiriliyor.

Ankara merkezli 8 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili olarak "Süpürme Operasyonu" gerçekleştiriliyor. Operasyona çok sayıda Polis Özel Harekat, 132 ekip ve 400 personel katılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'süpürme' adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı. 132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Polis Özel Harekat ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona, narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor. - ANKARA

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı

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Kaynak: İHA

Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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