Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

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