Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

14.06.2022 07:54

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 75 şüphelinin yakalanması için "süpürme" operasyonu düzenlendi.

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 75 şüphelinin yakalanması için "süpürme" operasyonu düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi.

Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.

Belirlenen adreslerdeki şüpheliler gözaltına alınırken, K9 köpekleriyle evlerde arama yapıldı.

Narkotik ekiplerinin operasyona yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

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Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetlerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
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