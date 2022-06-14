Aramalarda 4 bin 372 sentetik ecza, 787 kilo 19 gram eroin, 270 kilo 56 gram metamfetamin, 50 kilo 29 gram esrar, 9 kilo 8 gram bonzai, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 cam aparat, 4 tabanca, 4 şarjör, 51 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 17 kurusıkı fişek, pompalı tüfek, 52 kartuş ile uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 lira ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Kaynak: AA

Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

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