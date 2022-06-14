Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

14.06.2022 18:07
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 75 şüphelinin yakalanması için düzenlenen "süpürme" operasyonunda 54 zanlı yakalandı.

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 75 şüphelinin yakalanması için düzenlenen "süpürme" operasyonunda 54 zanlı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi.

Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı.

Belirlenen adreslerdeki 54 şüpheli gözaltına alınırken K9 narkotik köpekleriyle evlerde arama yapıldı.

Aramalarda 4 bin 372 sentetik ecza, 787 kilo 19 gram eroin, 270 kilo 56 gram metamfetamin, 50 kilo 29 gram esrar, 9 kilo 8 gram bonzai, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 cam aparat, 4 tabanca, 4 şarjör, 51 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 17 kurusıkı fişek, pompalı tüfek, 52 kartuş ile uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 lira ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin operasyona ilişkin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

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