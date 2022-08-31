Video: Türk Akademisyen: Çin'in Büyümesi Küresel Güney Ekonomilerine Yardım Etti - Son Dakika
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Video: Türk Akademisyen: Çin'in Büyümesi Küresel Güney Ekonomilerine Yardım Etti

31.08.2022 22:22
Video: Türk Akademisyen: Çin'in Büyümesi Küresel Güney Ekonomilerine Yardım Etti

Ankara merkezli Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAC) Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in dışa açılma politikasının başarılı olduğunu ve Küresel Güney ekonomilerinin büyümesine de yardım ettiğini söyledi.

Ankara merkezli Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAC) Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in dışa açılma politikasının başarılı olduğunu ve Küresel Güney ekonomilerinin büyümesine de yardım ettiğini söyledi.

SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAC) Direktörü:

"Çin dünyanın ticaret ve üretim merkezi haline geldi ve Çin, son yıllarda kaliteli kalkınmaya daha fazla erişmek ile diğer ülkelerle kaliteli ticaret yapmak yönünde daha fazla çaba gösteriyor. Bu sebepten Çin'in uluslararası pazara açılması, ekonomik yapısını reforme etmesi ve Çin'i merkez alan bir tedarik zinciri kurması bir başarı hikayesidir. Bu nedenle Çin hükümeti şu anda daha çok yüksek kaliteli teknolojilerin geliştirilmesi sürecine odaklanıyor. Aynı zamanda da Çin'in ekonomik küreselleşmenin güçlü bir destekçisi olması sebebiyle dünya ekonomisine ve daha entegre bir küresel ekonomiye açılmak da Çin için çok önemli. Bu süreç şimdiye kadar devam etti ve gelecek yıllarda da sürecek.

Ekonomik kalkınma sürecine ve Çin'in dev bir ekonomi ile devasa bir nüfusa sahip olduğu düşünülürse bu bir mucize ya da bir başarı öyküsü. Bu nedenle, açıkça bu dışa açılma politikasını bir başarı hikayesi, büyümede bir istikrar olarak nitelendirebiliriz ve daha da önemlisi Çin'in büyümesi Küresel Güney ekonomilerine, dünya genelindeki yoksul ülkeler ile ekonomilerin kalkınmasına yardımcı oldu ve diğer ülkelerin daha fazla ekonomik yardım almasına dair bazı faydalar ve destekler sağladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Selçuk, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Türk Akademisyen: Çin'in Büyümesi Küresel Güney Ekonomilerine Yardım Etti - Son Dakika

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