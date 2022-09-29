Video: Türk Akademisyen: Çin, Küresel Kalkınmayı İleri Taşımada Önemli Bir Rol Oynuyor - Son Dakika
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Video: Türk Akademisyen: Çin, Küresel Kalkınmayı İleri Taşımada Önemli Bir Rol Oynuyor

29.09.2022 23:34
Video: Türk Akademisyen: Çin, Küresel Kalkınmayı İleri Taşımada Önemli Bir Rol Oynuyor

Ankara merkezli Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAC) Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in karşılıklı kazanç anlayışına dayalı geniş yelpazedeki çeşitli faaliyetler yoluyla küresel ekonomik işbirliğini artırmada aktif ve önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ankara merkezli Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAC) Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in karşılıklı kazanç anlayışına dayalı geniş yelpazedeki çeşitli faaliyetler yoluyla küresel ekonomik işbirliğini artırmada aktif ve önemli bir rol oynadığını söyledi.

Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği mülakatta Çin'in küresel ticaret ve ekonomik aktiviteleri artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik çabalarının çok kritik olduğu yorumunda bulundu.

SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin'in küresel ticaret ve ekonomik faaliyetleri artırma ve kolaylaştırma çabası çok kritik ve aynı zamanda da uluslararası ekonomik faaliyetler üzerinde çok olumlu etkileri var.

Sorumluluk sahibi bir küresel oyuncu olan Çin, diğer komşu ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve projelerine yardımcı olma sorumluluğunu dikkate aldı ve bu yöne hareket etti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi iyi bir kaldıraç etkisi yarattı."

Çin tarafından düzenlenen, Kasım ayı başında gerçekleşmesi planlanan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) gibi uluslararası ticaret fuarı serilerinin öneminden de bahseden Çolakoğlu, bu fuarların daha dengeli ve paylaşımlı ekonomik işbirliğinin yararına olduğunu ifade etti.

SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin'de ve diğer ülkelerde düzenlenen Çin fuarları ekonomik işbirliğini artırmayı ve bu konuda karşılıklı işbirliğine dayalı daha gelişmiş bir ekonomik ortaklığı hedefliyor.

Çin'in, istihdam oranlarının artırılmasından çevrenin korunmasına ve aynı zamanda daha kaliteli kalkınma elde edilmesine ve yüksek teknoloji kullanımı yoğunluğuna kadar kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma deneyimleri ile diğer ülkelere deneyim aktardığını söyleyebiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Türk Akademisyen: Çin, Küresel Kalkınmayı İleri Taşımada Önemli Bir Rol Oynuyor - Son Dakika

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