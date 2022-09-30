Polatlı Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT görevlilerinin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle Ankara, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanmıştı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

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