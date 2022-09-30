Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı

30.09.2022 22:13
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı

Ankara merkezli, Bursa ve Antalya illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli daha tutuklandı.

Ankara merkezli, Bursa ve Antalya illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli daha tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polatlı Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT görevlilerinin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle Ankara, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
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