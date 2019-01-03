Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

24 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Başsavcı, Ankara, Güncel
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