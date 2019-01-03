Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun İl Başkanı'nın Görevden Alınmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon