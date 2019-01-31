Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ankara merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Ankara merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamu iktisadi işletmeleri ve özel sektör çalışanı olan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 7 kişi hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlar sonucunda şüphelilerden 4'ünün yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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