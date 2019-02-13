Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
3 saat önce
Ankara merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Beypazarı ilçesinde bir komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Ankara
merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Beypazarı
ilçesinde bir komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülün soruşturma kapsamında komiser yardımcısı E.Ö hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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