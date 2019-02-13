Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kilis'te gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kilis'te gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcıları Ö.Y. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Yozgat'ta da 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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