Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
48 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Adıyaman'da adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Adıyaman
'da adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda, Adıyaman'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 zanlının yakalanması için 12 Şubat'ta 76 kentte eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Adıyaman'da 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: AA
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