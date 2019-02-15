Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

26 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen, 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan KHK ile ihraç edilen polis memuru ile "mahrem imam" olduğu öne sürülen ve daha önce ihraç edilmiş veteriner hekimin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda KHK ile ihraç edilen polis memuru ile "mahrem imam" olduğu öne sürülen ve daha önce ihraç edilmiş veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Başsavcı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın

Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:50:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]