Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen, 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli illerde gözaltına alınan 5'i KHK ile ihraç edilen 6 kişinin Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Altı kişinin daha önce Ordu'da görev yaptığı ve sınava da burada girdikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Başsavcı, Ankara, Güncel
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