Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen, 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli illerde gözaltına alınan 5'i KHK ile ihraç edilen 6 kişinin Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.



Altı kişinin daha önce Ordu'da görev yaptığı ve sınava da burada girdikleri öğrenildi.

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