Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun emniyetince gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun
emniyetince gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
(KOM) ekiplerince, Samsun, Trabzon
, Ordu
, Tokat
, Sivas
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Hatay
ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aktif görevde ve meslekten ihraç edilen komiserlerden oluşan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda zanlılar, 12 Şubat'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:22 Kaynak: AA
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