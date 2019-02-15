Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 9 eski polisin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y, İ.D, İ.G, A.B. ve M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y, U.Y, İ.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde 12 Şubat'ta başlatılan eş zamanlı operasyonda, Yozgat'ta 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:22 Kaynak: AA

Yozgat, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın

Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:33:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]