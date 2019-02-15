Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Çorum'da, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çorum'da, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çorum Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 5'inin soruşturmanın yürütüldüğü illere gönderildiği, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmiş, Çorum'da polis tarafından düzenlenen operasyonla 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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