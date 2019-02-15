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Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

33 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen, 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan KHK ile ihraç edilen polis memuru T.K. ile "mahrem imam" olduğu öne sürülen eski veteriner hekim R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.


Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda KHK ile ihraç edilen polis memuru ile "mahrem imam" olduğu öne sürülen ve daha önce ihraç edilmiş veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Başsavcı, Ankara, Güncel
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