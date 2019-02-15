Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

16 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Uşak'ta 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Ankara, Güncel
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