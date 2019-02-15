Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.

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Adıyaman'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman'da 12 Şubat'ta gözaltına alınan 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 1112 zanlının yakalanması için 12 Şubat'ta 76 kentte eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Adıyaman'da 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:48 Kaynak: AA

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