Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ordu'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Ordu
'da, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli illerde gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla salıverildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:54 Kaynak: AA
16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor
FETÖ Üyeliğinden Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası Verildi
Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!