Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
34 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Balıkesir'de 7 kişi tutuklandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Balıkesir
'de 7 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, A.A, Z.A, M.T, R.E, R.D ve Ş.Ç. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:48 Kaynak: AA
16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor
FETÖ Üyeliğinden Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası Verildi
Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!