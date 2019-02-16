Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

34 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Balıkesir'de 7 kişi tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Balıkesir'de 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, A.A, Z.A, M.T, R.E, R.D ve Ş.Ç. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Balıkesir, Ankara, Güncel
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