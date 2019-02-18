Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kocaeli
'de gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:12 Kaynak: AA
DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi
FETÖ'cü Eski Akademisyen, ByLock'u Yasak Aşkını Saklamak İçin Kullandığını Savundu
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı