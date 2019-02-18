Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

37 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Edirne'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Edirne'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Edirne'de gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen Ü.O ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: AA

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