Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

37 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Giresun'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Giresun'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar Giresun Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'da gözaltına alınan zanlıların daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

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