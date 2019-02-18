Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
52 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde başlatılan operasyon kapsamında Mersin'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde başlatılan operasyon kapsamında Mersin
'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma doğrultusunda 12 Şubat'ta Mersin'de gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:12 Kaynak: AA
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