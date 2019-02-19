Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun emniyetince gözaltına alınan 9 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Samsun emniyetince gözaltına alınan 9 zanlı daha adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu komiserlerden oluşan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 14 zanlı, 12 Şubat'ta "terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 15 Şubat'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmış, 9'unun gözaltı süresi uzatılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri

Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!

Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi