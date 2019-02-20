Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Ankara merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında farklı illerde gözaltına alınarak Elazığ'da adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ankara
merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında farklı illerde gözaltına alınarak Elazığ
'da adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Elazığ, Ankara, Antalya
, Konya
, Tekirdağ
, İstanbul
, Samsun
, Hatay
, Yalova
, Çanakkale
, Aydın
, Kütahya
ve Malatya
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri komiser, 11'i komiser yardımcısı, 5'i polis memuru 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:55 Kaynak: AA
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