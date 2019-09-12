Ankara merkezli FETÖ operasyonu
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Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç, FETÖ/PDY üyeliği suçundan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalandı.
Ü.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
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